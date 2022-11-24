- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da, 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da, 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında, Yunanistan’ın geri ittiği lastik bot ve can salı içerisinden 52 kaçak göçmen kurtarıldı.
- 24.11.2022 - 09:02
Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
Marmaris açıklarında farklı zamanlarda bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Lastik botta 37, can salın 15 kaçak göçmen kurtarıldı
AA'nın haberine göre; bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta 37, can salında ise 15 kaçak göçmeni kurtardı.
Marmaris İskelesi’ne getirildiler
Kaçak göçmenler önce Marmaris İskelesi'ne getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.