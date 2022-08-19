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    Muğla'da 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı

    Muğla'da yapılan çalışmalar sonucu 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.G. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve Samuray kılıç ele geçirildi.
    • 19.08.2022 - 18:12
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    Muğla'da 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 2015 yılında cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahsa ait Bodrum İlçesinde iki farklı adreste arama yapıldı.

    Samuray Kılıcı ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği ‘Vana’ ile yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 26 adet tabanca mermisi, bir metre uzunluğunda Samuray Kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve 37 adet CD ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili M.G. ve B.G. isimli şahıslar yakalanırken, haklarında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.
    Muğla da 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı #1

    Muğla da 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı #2


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