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    Muğla'da 6 kilo esrar ele geçirildi

    Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo uyuşturucuyu saklamayı başaran şüpheliler, Narkotik köpeği tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 14:25
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    Muğla'da 6 kilo esrar ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin, yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine ve üreticilerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Muğla'da da sıkı çalışma yürüten ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Marmaris'te çalışma yürüttü.

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

    6 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Dün sabah ilçe merkezinde önlem alan polisler, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, bagajdaki stepnede 6 kilogram kubar esrar, 619 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi; araçta bulunan O.A. ile P.H. de gözaltına alındı.

    "Köpekle arama yapılmasa yakalanmayacaktık"

    O.A.'nın, polisteki ifadesinde, "Aracımızı polisler durdurunca şok yaşadım. Bizi aşağı indirip köpek ile arama yaptılar. Köpek bagajdaki paspasın altında uzun süre koklama yapınca polisler arama yaptı ve poşetin içindeki uyuşturucuları buldu. Köpek ile arama yapılmasaydı belki de yakalanmayacaktık." dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ile P.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Muğla da 6 kilo esrar ele geçirildi #1


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