- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu
Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu
Fethiye açıklarında alabora olan tekneden yüzerek kurtulan 6 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından iskeleye getirildi.
- 14.07.2022 - 17:56
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi açıklarında, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Su almaya başlayan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya çıktı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. İHA’nın haberine göre; tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi.
Tekneyi kullananın yeterliliği olmadığı belirlendi
Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.