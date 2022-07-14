Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu

Fethiye açıklarında alabora olan tekneden yüzerek kurtulan 6 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından iskeleye getirildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi açıklarında, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Su almaya başlayan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya çıktı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. İHA’nın haberine göre; tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi.

Tekneyi kullananın yeterliliği olmadığı belirlendi

Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.