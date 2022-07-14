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    Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu

    Fethiye açıklarında alabora olan tekneden yüzerek kurtulan 6 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından iskeleye getirildi.
    • 14.07.2022 - 17:56
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    Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu

    Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi açıklarında, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

    Su almaya başlayan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya çıktı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. İHA’nın haberine göre; tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi.

    Tekneyi kullananın yeterliliği olmadığı belirlendi

    Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Muğla da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu #1

    Muğla da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu #2

    Muğla da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu #3


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