Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden 11 mıknatıs çıktı

Kontrollerde çocuğun midesinde mıknatıslar olduğu görüldü. Mıknatıslar, iki saatlik operasyonla alındı.

Muğla'da bir çocuğun midesinden çıkan mıknatıslar şaşkınlığa neden oldu.

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 7 yaşındaki U.K.'nin kontrollerinde, midesinde mıknatıs olduğu belirlendi.

Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.

"BAZI ÇOCUKLARDA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Karakuş, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.