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    Muğla'da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı

    Polis ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, alkollü olduğu tespit edilen 8 araca ceza kesildi.
    • 03.12.2022 - 08:43
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    Muğla'da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı

    Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

    Son olarak Muğala'da, araç sürücülerine alkol denetimi yapıldı.

    27 personel görev aldı

    Uygulama, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 10 ekip ve 27 personelle gerçekleştirildi.

    Denetimde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve karakol bekçileri de takviye olarak  görev aldı.

    Muğla da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı #1

    16 araca 51 bin 325 TL ceza kesildi

    Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede 161 araç kontrol edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; kontrol edilen araçlar içinde 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplamda 16 araç sürücüsüne 51 bin 325 TL para cezası uygulandı.

    Muğla'da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı VİDEO

    Muğla da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı #2

    Muğla da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı #3

    Muğla da 8 araç alkol denetiminde cezadan kaçamadı #4


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