Muğla'da 89 kaçak göçmen, ormanda yakalandı

Seydikemer ilçesinde durdurulan 3 şüpheli kamyonetin içindeki boş su şişelerinin dikkat çekmesi üzerine başlatılan aramalarda, 89 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamın yürütülen çalışmalarda, Seydikemer ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi Uzunduvar mevkisinde şüphe çeken 3 kamyonet, İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.

Kamyonetlerin kasasında çok sayıda boş su şişesi olduğu görüldü.

AA’nın haberine göre; ekipler, bölgeye kaçak göçmenlerin getirildiğini tespit etti.

Kaçak göçmenler, ormanlık alanda yakalandı

Ormanlık alanda yapılan aramada; 35 Afganistan, 41 Bangladeş, 7 Eritre, 2 Somali, 2 Pakistan ile birer Türkmenistan ve Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, U.B, S.G, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.