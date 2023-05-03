Muğla'da 9 kişilik hafif ticari araçtan 26 kaçak göçmen çıktı

Muğla'da Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği'nin, düzensiz göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkışları önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.
Polis, göçmenlerin içinde olduğu Sinan Kıdtırak yönetimindeki hafif ticari aracı, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde durdurdu.
26 göçmen yakalandı
Araçtaki aramada 16 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
9 kişilik aracına 26 göçmeni bindiren Sinan Kıdtırak, gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kıdtırak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.