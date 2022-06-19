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Muğla'da, 96 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da, 96 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonda Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli ise tutuklandı.