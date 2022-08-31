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    Muğla'da ağaç kesimi yapan genç, uçuruma düşüp öldü

    Kavaklıdere ilçesinde ağaç keserken ayağı kayan 35 yaşındaki işçi, 35 metrelik uçuruma düştü. Yapılan ilk müdahalede, genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 31.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:20
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    Muğla'da ağaç kesimi yapan genç, uçuruma düşüp öldü

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Belibol civarında 25 yaşındaki Ramazan Saraç isimli şahıs, ağaç kesimi yapmaya başladı.

    Bu sırada ayağı kayan Saraç, 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    İHA'nın haberine göre, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Ekiplerin yoğun uğraşıyla Ramazan Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı.

    Ramazan Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Muğla da ağaç kesimi yapan genç, uçuruma düşüp öldü #1


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