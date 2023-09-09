Muğla'da alkol denetiminden kaçıp polisin üzerine araba sürdü: Yakalandı Marmaris ilçesinde alkol uygulaması esnasında trafik polisinin üzerine araç süren şüpheli şahıs, yapılan çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri, alkol uygulaması yaptıkları esnada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, o sırada yanına gelen polis memuru M.İ.'nin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan olayın ardından şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakası ve sürücüsüne ulaştı. Kıskıvrak yakalandı 38 yaşındaki M.K. olduğu tespit edilen sürücü, sabah saatlerinde, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.K. ifadesinde panik yaparak uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi. Adli süreç başlatıldı Yakalan şüpheli hakkında trafik yönünden gerekli cezai işlemler uygulanırken, konu ile ilgili adli süreç başlatıldı. Kameralara yansıdı Şüpheli M.K.'nın polisin üzerine araç sürdüğü anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun aracın önüne geçerek durdurmaya çalışması ve şüpheli M.K.'nın polis memuru üzerine sürerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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