Muğla'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kız can verdi

İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolunda hafif ticari araç, karşı istikametten gelen motosikletle çarptı.
Hafif ticari araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu'nun (22) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Motosiklette bulunan C.Y. (26) ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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