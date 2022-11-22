Muğla'da araba ile kasten çarparak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak ölümüne sebep olan olarak tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Özcan Oğuz'ın 16 Kasım 2021 tarihinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldümüne sebep oldu.

Olay sonrasında tutuklu sanığın duruşması görüldü.

Mahkemede müşteki avukatları Okşan Palabıyıkoğlu ve Hayal Özenç; sanık Oğuz’un maktul Sahra Gizem Aksu’yu planlayarak ve canavarca bir hisle öldürdüğünü ifade etti.

Bunun yanı sıra sanık çarptıktan sonra zevkini çıkarmak için aracıyla 120 metre sürüklediğini, bu cürümün eşe karşı işlenmiş bir suç olduğunu, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

Müebbet hapis cezası verildi

Tutuklu sanık avukatı Abdülkadir Çavdır da, bu olayın bir trafik kazası olduğunu, bilerek çarpmadığını, maktulün alkollü ve sarhoş olduğunu, taksirli suç halinden ceza verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından verilen 5 dakikalık aranın ardından tutuklu sanık Özcan Oğuz’un cezası açıklanırken, Oğuz’a "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

"Cinayetin kasten olduğu yönünde karar verildi"

Avukat Okşan Palabıyıkoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyeti cinayetin kasten olduğu yönünde karar verdi. İddia makamı da aynı yönde talepte bulunmuştu. Biz ise ısrarla cinayetin tasarlanarak, canavarca hisle işlendiği kanaatini taşıyoruz. Beyanlarımızda da bulunduk. Bu yönde de ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması talebinde bulunduk. Aynı zamanda yine ceza kanununda suçun ağırlaştırılmış nitelikli hali eşe karşı işlenmiş olmasıdır.

"Bu cinayet bir kadın cinayetidir"



Ancak mahkeme heyeti imam nikahlı olduğu için kanunlar önünde yasal olarak evliliği kabul edilmediği için eşe karşı işlenmediği yönünde kanaat öngörerek sadece 'kasten adam öldürmek' suçuyla cezalandırdı. Biz bu yönde istinaf mahkemesine itirazlarımızı sunacağız. Çünkü bu cinayet bir kadın cinayetidir. Eşe karşı işlenmiştir. Bu yönüyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Biz Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği olarak bu duruşmanın takipçisi ve ailenin de her zaman yanındayız." dedi.

"Bu ceza yeterli değil"

Avukat Hayal Özenç ise, "Sanık Özcan Oğuz’un son duruşmasıydı ve kararı da verildi. Karar kasten adam öldürme yönünde ve kasten adam öldürme cezasıyla cezalandırıldı. Fakat bu ceza yeterli değil. 3 tane ağırlaştırılmış nedenin bir arada olduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sanığın cezalandırılması gerekirken, bu şekilde niteliksiz haliyle cezalandırılmış olması bizim dosyayı istinafa taşımamız gerektiren bir durum. Süresi içerisinde de itirazlarımızı sunacağız. Erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz." diye konuştu.

"İnşallah adalet yerini bulsun"

Maktul Sahra Gizem Aksu’nun annesi Hatun K. ise, "Yüreğim soğumadı. İnşallah adalet yerini bulsun. İnşallah avukatlarımız mücadele edecek. Çocuklar ve kadınlar ölmesin." şeklinde konuştu.

"Ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı"

İHA'nın haberine göre, Maktul Sahra Gizem Aksu’nun büyük kızı Melis K. de verilen cezanın yeterli olmadığını belirterek, "Sanık Özcan Oğuz’un cezası bu değildi. Ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Canice ve planlayarak annemi öldürdü. Zaten mahkemede belli oldu. Sadece nikahı olmadığı için müebbet cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa da annem geri gelmeyecek ve benim yüreğim soğumayacak. En azından ağırlaştırılmış müebbet alsaydı tekrar insanların öldürülmemesi için caydırıcı bir sebep olabilirdi. Erkekler sevgiyi sebep olarak gördükleri için annem öldü." ifadelerini kullandı.