Euro
13.9262
4.03%
Dolar
12.3418
4.40%
Altın
715.1750
4.19%
Borsa
1,869.67
1.04%
Bitcoin
594.905
0.73%
BTXN Coin
36.90
-0.53%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Muğla'da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı

    Marmaris ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde sıkışan kişi, araç tavanı kesilerek çıkartıldı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde bir otomobil, şarampole yuvarlandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralıları çıkarmak için mücadelesini başlattı.

    BİR KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    Araç içindeki üç kişiden ikisi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, bir kişi sıkıştığı araç içinden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.

    ARACIN TAVANI KESİLEREK ÇIKARILDI

    Marmaris İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, şoför mahallinde oturan R.K.'yi aracın tavanını keserek çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. R.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Muğla'da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı VİDEO

    Muğla da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı #1

    Muğla da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı #2

    Muğla da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı #3

    Muğla da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir