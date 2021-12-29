Marmaris ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde sıkışan kişi, araç tavanı kesilerek çıkartıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde bir otomobil, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralıları çıkarmak için mücadelesini başlattı.

BİR KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Araç içindeki üç kişiden ikisi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, bir kişi sıkıştığı araç içinden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.

ARACIN TAVANI KESİLEREK ÇIKARILDI

Marmaris İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, şoför mahallinde oturan R.K.'yi aracın tavanını keserek çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. R.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da araca sıkışan kişi, tavan kesilerek kurtarıldı VİDEO

