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    Muğla'da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar

    Fethiye'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, havada takla atarak yere düştü. Yaşanan o anlar ise kayıt altına alındı.
    • 16.10.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 21:05
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    Muğla'da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar

    Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Muzaffer Dontlu ile Sadi Pekin Caddesi Kavşağı’nda facianın eşiğinden dönüldü.

    T.Ç. idaresindeki 34 ZM 1702 plakalı otomobil, , M.Y.'nin kullandığı 34 EPA 808 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye, bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

    Yaralıların durumu iyi

    Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla'da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar VİDEO

    Muğla da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar #1

    O anlar kaydedildi

    Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı, otomobilin ise karşıdan gelen aracın ön kısmına vurma anı görüldü.

    Muğla da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar #2

    Muğla da aracın çarptığı kuryenin havada uçtuğu anlar #3


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