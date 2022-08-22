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    Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı

    Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 22.08.2022 - 06:23
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    Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı

    Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde, Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek yaralandı.

    Ekipler, arıcı kıyafetiyle müdahale etti

    Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

    Muğla da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı #1

    4 kişi hayatını kaybetti

    İHA'nın aktardığına göre; kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

    Muğla da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı #2

    Muğla da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı #3

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    Muğla da arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü 3 yaralı #6


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