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    Muğla'da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı

    Datça ilçesindeki sokakta bulunan su arızasını gidermek için harekete geçen işçiler, çalışmaları sırasında göçük altında kaldı.
    • 08.09.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:59
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    Muğla'da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı

    Muğla'nın Datça ilçesinde sokak üzerindeki su arızasını gidermek için bölgeye, Muğla Su Kanalizasyon İdaresi’ne (MUSKİ) bağlı arıza ekipleri gönderildi.

    Bölgeye yönelen ekipler, su arızasının olduğu yolu iş makinesi ile kazdı.

    İşçiler göçük altında kaldı

    Kazılan çukura girerek arızayı gidermeye çalışan Necdet Y. (41) ve Kadir F.T., oluşan göçük ile toprak altında kaldı.

    Toprak altında kalan işçiler, arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

    Muğla da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı #1

    Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

    Muğla da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı #2


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