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- Muğla'da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı
Muğla'da arıza giderirken göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı
Datça ilçesindeki sokakta bulunan su arızasını gidermek için harekete geçen işçiler, çalışmaları sırasında göçük altında kaldı.
- 08.09.2022 - 15:37
- Güncelleme : 08.09.2022 - 15:59
Muğla'nın Datça ilçesinde sokak üzerindeki su arızasını gidermek için bölgeye, Muğla Su Kanalizasyon İdaresi’ne (MUSKİ) bağlı arıza ekipleri gönderildi.
Bölgeye yönelen ekipler, su arızasının olduğu yolu iş makinesi ile kazdı.
İşçiler göçük altında kaldı
Kazılan çukura girerek arızayı gidermeye çalışan Necdet Y. (41) ve Kadir F.T., oluşan göçük ile toprak altında kaldı.
Toprak altında kalan işçiler, arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.
Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.