Muğla'da arkadaşıyla buluşmak için yola çıktı: Kaza geçirip öldü Marmaris ilçesinde arkadaşı ile buluşmak için kente gelen şahıs geçirdiği trafik kazasında 35 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Cem Hepdeniz (55) arkadaşı D.B. ile buluşmak için yola çıktı.

Hepdeniz'den uzun süre haber alamayan D.B. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çalışmalar dağlık araziye yönlendirildi

İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Hepdeniz'in en son saat 17.50 de Çetibeli jandarma kontrol noktasından geçtiğini belirledi.

İlçe girişindeki kamera incelemelerinde de Hepdeniz'in kente giriş yapmadığı tespit edilirken, Çetibeli ile Marmaris arasındaki uçurum ve dağlık arazide çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Uçurumda cansız bedeni bulundu

Sabah saat 07.00 sularında Hepdeniz'in yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki uçurumda motosikleti ile birlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla uçuruma yuvarlandığı belirlenen Hepdeniz'in cansız bedeni itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)