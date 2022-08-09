Muğla'da aşırı hız kaza getirdi: 2 ölü

Fethiye ilçesinde aşırı hız yapan otomobil dereye uçtu. Araç içerisindeki şoför ve 25 yaşındaki arkadaşı olay yerinde can verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşırı hız faciayla sonuçlandı.

Kabataş Plajı yönüne ilerleyen Durmuş Tunç (41) kontrolündeki 48 AIL 846 plakalı araç, kontrolden çıktı.

Çiftil Mahallesi'nde kontrolü kaybedilen otomobil, dereye uçtu.

Korkunç olayı gören vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şoför ve kız arkadaşı kurtarılamadı

Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı 25 yaşındaki Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sebebi aşırı hız

Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.