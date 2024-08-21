Muğla'da Atatürk büstlerine bayram öncesi bakım CHP'li Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Marmaris’in birçok noktasında yer alan Atatürk büstlerini bakıma aldı.

İHA

CHP'li belediyelerin en büyük hizmetlerinden biri heykel dikme projeleri...

Belediyeler diktikleri heykellerin bakımlarına da bir o kadar özen gösteriyor.

Son olarak Muğla'da CHP'li Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, ilçe sınırlarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk büstlerini bakıma aldı.

BAYRAM ÖNCESİ BAKIMA ALDILAR

Hava şartları nedeniyle zamanla rengi solan büstler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yenilendi.

Selimiye, Turgut Orhaniye, Hisarönü, Taşlıca, Söğüt, Bayır, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli’nde yer alan büstler boyanırken, kaideleri de bakıma alındı.

DEVAM EDECEK

Çalışmalar kapsamında büstlerin yanında yer alan bayrak direkleri de elden geçirildi.

Ekipler, Atatürk heykellerini de kapsayan yenileme çalışmalarını Turunç, İçmeler ve Marmaris’te de sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)