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- Muğla’da başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Muğla’da başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan köpeği kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Korkuluklar kesilerek köpek kurtarıldı.
- DHA
- 06.05.2021 - 09:02
- Güncelleme : 06.05.2021 - 09:22
Muğla’nın Milsa ilçesinde, Hayıtlı Mahallesi Manilya Sokak üzerinde bulunan bir evin giriş kapısındaki demir korkuluklara, yavru bir köpeğin başı sıkıştı.
Köpeği görenler sıkıştığı yerden çıkaramayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
KAMERAYA YANSIDI
Köpeğin sahibi, kurtarma çalışmalarının ardında itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kurtarma anları bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Muğla’da başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı VİDEO