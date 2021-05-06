Muğla’da başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Libya Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız anlaşmada Yunanistan ile aynı fikirde değiliz

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı

CHP Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verdi

Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için koronavirüsü yok saydı

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