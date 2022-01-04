Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor

Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor

Bodrum ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki bebeğin üzerine bina dış cephesindeki kayrak taş düşmüştü. Bebeği hayattan koparan taşlar ise savcılık kararıyla sökülmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Ocak günü korkunç bir olay yaşanmıştı.

Gümüşlük Karakaya Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailenin 2 yaşındaki bebekleri Furkan Akmeşe'nin üzerine, bahçede oynarken evin yüzeyindeki kaplama düştü.

KÜÇÜK BEBEK KURTARILAMADI

Yaralanarak hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor VİDEO



SAVCILIK KARARIYLA TAŞLAR SÖKÜLÜYOR

Küçük bebeğin ölümüne neden olan binanın dış cephesindeki kayrak taşların sökülmesi için savcılık tarafından talimat verildi.

Sitede toplamda 12 bloğun olduğu, şu an için 39'ncu parsel içindeki blokların taşlarının söküldüğü, diğer bazı parsellerin taşlarının da sökülmesi için talimat beklendiği öğrenildi.