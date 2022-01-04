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    Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor

    Bodrum ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki bebeğin üzerine bina dış cephesindeki kayrak taş düşmüştü. Bebeği hayattan koparan taşlar ise savcılık kararıyla sökülmeye başlandı.
    • AA
    • 04.01.2022 - 15:43
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    Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Ocak günü korkunç bir olay yaşanmıştı.

    Gümüşlük Karakaya Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailenin 2 yaşındaki bebekleri Furkan Akmeşe'nin üzerine, bahçede oynarken evin yüzeyindeki kaplama düştü.

    KÜÇÜK BEBEK KURTARILAMADI

    Yaralanarak hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Muğla'da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor VİDEO

    SAVCILIK KARARIYLA TAŞLAR SÖKÜLÜYOR

    Küçük bebeğin ölümüne neden olan binanın dış cephesindeki kayrak taşların sökülmesi için savcılık tarafından talimat verildi.

    Sitede toplamda 12 bloğun olduğu, şu an için 39'ncu parsel içindeki blokların taşlarının söküldüğü, diğer bazı parsellerin taşlarının da sökülmesi için talimat beklendiği öğrenildi.

    Muğla da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor #1

    Muğla da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor #2

    Muğla da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor #3

    Muğla da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor #4

    Muğla da bebeğin ölümüne neden olan bina taşları sökülüyor #5


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