İki kişi arasında parkta çıkan kavgada yaralanan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Şerafettin Turhan Sokak üzerindeki parkta, iddiaya göre, Sedat D. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sedat D., bıçakla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meyve bıçağıyla bacağından ve kolundan yaralanan Sedat D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Sedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Bu arada şüphelinin olay yerinden kaçarken, 'Mahallemde uyuşturucu satamazsın' diye bağırdığı ileri sürüldü. Olay yedrinde yapılan incelemede 1 kuru sıkı tabanca bulunan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'da bıçaklı kavga: 1 yaralı VİDEO