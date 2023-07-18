Muğla'da bir adam ormanda yangın çıkarıp denizde boğulma tehlikesi geçirdi Deniz kenarındauyuşturucu kullandıktan sonra yangın çıkarıp sonra denize giren şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki bir yatın görevlileri tarafından kurtarılıp karaya getirilen adam, gözaltına alındı.

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İHA

Orman yangınlarının önüne geçilmek için mücadeleler devam ediyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli şahıs, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün uyuşturucu kullandı.

Bunun ardından ise bölgede yangın çıkardı.

Çevredekilerin tepkisinin ardından denize giren şüpheli, açığa doğru yüzmeye başladı.

Yangın söndürüldü

Bu sırada yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boğulma tehlikesi geçirdi

Açığa doğru yüzen V.İ., boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp, daha sonra karaya getirdi.

"3 gün önce buraya gelip çadır kurdum"

Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan şüpheli, "Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar." dedi.

Polisin silahını almaya çalıştı

V.İ., bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu.

Ekip aracına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.