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Muğla'da bir şahıs ağaç budarken çıktığı duvardan düştü

Muğla'da bir şahıs ağaç budarken çıktığı duvardan düştü Ağacı budadığı esnada bilinmeyen bir nedenle çıktığı bahçe duvarından aşağı düşen ve ağır yaralanan Mehmet Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.