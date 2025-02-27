Muğla'da bir şahıs ağaç budarken çıktığı duvardan düştü

İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi'nde bir sitede yaşanan olayda, A.E.(58) adlı vatandaş, dün Mehmet Karakaş'tan (59) bahçesindeki ağacın budanması için yardım istedi.
Ancak acı olayda Karakaş, ağacı budadığı esnada bilinmeyen bir nedenle çıktığı bahçe duvarından aşağı düştü.
KARAKAŞ'TAN ACI HABER
2 metre yükseklikten yola düşüp ağır şekilde yaralanan Karakaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A.E. TUTUKLANDI
A.E. ise gözaltına alındı.
Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen A.E. "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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