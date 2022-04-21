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    Muğla'da bulunan ceset, kayıp balıkçının çıktı

    İnşaat işçilerinin deniz kenarında bulduğu cesedin, 5 gün önce denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıya ait olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:12
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    Muğla'da bulunan ceset, kayıp balıkçının çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki inşaat işçileri, deniz kenarında hareketsiz yatan birini fark etti.

    Gündoğan Küçükbük Mahallesi'ndeki inşaatın bitişiğinde görülen ceset için ihbar yapıldı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede vatandaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Kayıp balıkçı olduğu tahmin edildi

    Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, 5 gün önce sandalı ile denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek, Şimşek'in oğlu ve yakınları hastaneye çağrıldı.

    Muğla da bulunan ceset, kayıp balıkçının çıktı #1

    Deniz canlıları yüzüne zarar verdi

    Cesedin Erol Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin bozulmaya başladığı ve deniz canlılarının yüz kısmına zarar verdiği öğrenildi.

    Erol Şimşek'in cenazesi kesin kimlik tespiti, ölüm sebebi ve zamanının tespit belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Muğla da bulunan ceset, kayıp balıkçının çıktı #2

    Muğla da bulunan ceset, kayıp balıkçının çıktı #3


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