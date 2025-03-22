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İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

500 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında 500 metrekarelik çalılık alan ve içerisinde 10 çam ağacı ile 3 zeytin ağacı zarar gördü.