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    Muğla’da, camiye yıldırım isabet etti

    Öğle namazına yarım saat kala, camiye yıldırım isabet etti. Minare, kapı ve pencerelerin camlarında maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:25
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    Muğla’da, camiye yıldırım isabet etti

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde, dün başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu.

    Menteşe Ortaköy Camisi'ne, saat 13.00 sıralarında, öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.

    CAMLAR KIRILDI

    Yıldırım nedeniyle caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluştu.

    Ayrıca kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

    ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

    Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Cami ve çevresinin bu sırada boş olmasıyla olası facia önlendi.

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    Muğla’da, camiye yıldırım isabet etti #8


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