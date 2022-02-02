Muğla’da, camiye yıldırım isabet etti

Muğla’da, camiye yıldırım isabet etti

Öğle namazına yarım saat kala, camiye yıldırım isabet etti. Minare, kapı ve pencerelerin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, dün başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu.

Menteşe Ortaköy Camisi'ne, saat 13.00 sıralarında, öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.

CAMLAR KIRILDI

Yıldırım nedeniyle caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluştu.

Ayrıca kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Cami ve çevresinin bu sırada boş olmasıyla olası facia önlendi.