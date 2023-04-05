Muğla'da çarpışan araçlar zeytin bahçesine uçtu Bodrum ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışıp zeytinliğe uçtuğu kazada, 8 kişi yaralandı.

DHA

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarında Milas'tan Bodrum yönüne giden 61 yaşındaki Bahri K.’ninkontrolünü yitirdiği kamyonet, aynı yöne giden sağ şeritteki 32 yaşındaki Mesut D. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da demir bariyerleri aşıp, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

6 kişi yaralandı

Otomobil takla attı, kamyonet ise ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile yanlarındaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.