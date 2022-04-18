Muğla'da çekiç cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi

Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldüren zanlı karakola gidip durumu anlattı. Adrese yönelen ekipler inceleme yaparken katil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Nisan akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Gürol Uslu (56) isimli şahıs ve ev arkadaşı C.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Alevlerin giderek büyüdüğü tartışma kavgaya dönerken C.İ., Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu.

Karakola gidip 'ölmüş olabilir' dedi

C.İ., olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tutuklanan zanlı cezaevinde

Polis tarafından gözaltına alınan C.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.