Petrol
113.32
1.45%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
583.545
-1.76%
BTXN Coin
31.77
0.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Muğla'da çekiç cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi

    Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldüren zanlı karakola gidip durumu anlattı. Adrese yönelen ekipler inceleme yaparken katil tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.04.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da çekiç cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi

    17 Nisan akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Gürol Uslu (56) isimli şahıs ve ev arkadaşı C.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

    Alevlerin giderek büyüdüğü tartışma kavgaya dönerken C.İ., Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu.

    Karakola gidip 'ölmüş olabilir' dedi

    C.İ., olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi.

    İHA'nın haberine göre, eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Tutuklanan zanlı cezaevinde

    Polis tarafından gözaltına alınan C.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da çekiç cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi #1

    Muğla da çekiç cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi #2


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi
    Yaşam

    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

    Harkov'da çatışma sesleri altında ilk yardım
    Dünya

    Harkov'da çatışma sesleri altında ilk yardım

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir