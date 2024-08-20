Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı Muğla Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 29 yıl, 3 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan O.D. (47) isimli şahıs, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla; hakkında çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan T.A. (26) ile dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan F.K. (45) adlı şüpheliler de Turgutreis'te gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)