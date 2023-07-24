Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü: 1 gözaltı Seydikemer ilçesindeki makilikte çıkıp, bozuk ormana da sıçrayan yangın, 12 saate kontrol altına alınırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA

Orman yangınlarına son dönemde artış yaşandı.

Muğla da bu yangınlardan en çok etkilenen şehirlerden biri.

Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler destek verdi.

12 saatte söndürüldü

Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

1 kişi gözaltına alındı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.