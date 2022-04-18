Muğla'da cinayet: Ev arkadaşını çekişle öldürdü

Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

Polise giderek teslim oldu

AA'nın haberine göre; olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.

Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.