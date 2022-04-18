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    Muğla'da cinayet: Ev arkadaşını çekişle öldürdü

    Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.
    • 18.04.2022 - 07:20
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    Muğla'da cinayet: Ev arkadaşını çekişle öldürdü

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

    Polise giderek teslim oldu

    AA'nın haberine göre; olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.

    Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Muğla da cinayet: Ev arkadaşını çekişle öldürdü #1

    Muğla da cinayet: Ev arkadaşını çekişle öldürdü #2


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