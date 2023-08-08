Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor olayında gerçek başka çıktı Muğla’da 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan doktor U.S. tahliye edilirken, şikayetçi olan E.Ç. isimli genç kıza ise iftira suçundan soruşturma açıldı.

DHA

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen hastanede cinsel istismar iddiasında yeni bir gelişme yaşanırken, tanığın verdiği ifadeyle davanın seyri değişti.

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S.'nin, E.Ç. isimli genç kızı muayene ettiği esnada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Taciz iddiasıyla tutuklu olarak yargılandı

Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada doktor U.S., cinsel istismar suçundan tutuklu olarak yargılandı.

Doktor U.S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu.

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S.'nin tahliyesine karar verildi.

Doktora iftira atıldığı ortaya çıktı

Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç., savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.'nin, U.S.'yi kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bunun üzerine genç kıza tepki gösterdiğini, cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu söyledi.

İftiracı hasta hakkında dava açılacak

Alınan ifadenin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç. isimli genç kız hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi.