Muğla'da cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı Muayene ettiği genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Doktorun, “Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım” dediği öğrenildi.

DHA

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan E.Ç., tedavi olmak için 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada görevli Dr. Ufuk S.'ye muayene olan 17 yaşındaki genç kız, ardından polisin yolunu tuttu.

Doktorun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddia eden genç kız, şikayetçi oldu.

"Cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu"

İfadesi alınan E.Ç., şunları söyledi:

Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum.

Doktorun ifadesi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin de savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Dr. Ufuk S., 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum. Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam.

"Odaya tek başına girdi"

Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarıda yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım.

Suçlamaları kabul etmedi

Hastadan bacaklarını kendisine çekmesini ve rutin olarak muayene yaptığını belirten Dr. Ufuk S., şöyle devam etti:

Steteskop ve elle hastanın bağırsak seslerini ve karnını kontrol ettim. Kesinlikle kasık bölgesine müdahalede bulunmadım. Elimde eldiven bulunmuyordu. Çocuklar genelde eldivenden ve önlükten korkuyor. Bunun önüne geçmek için önlük ve eldiven kullanmıyorum. Kendisine herhangi bir cinsel birlikteliği olup olmadığını sordum. Nedeni de eğer böyle bir durum varsa; teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi. Hastaya başka bir soru yöneltmedim. Kendisine anksiyete bozukluğu, zatürre, kansızlık ya da vitamin eksikliği olabileceğini söyledim. Kan tahlili ve akciğer filmi çektirmesini istedim. İşlemlerin tamamı çok kısa sürdü. Muayene sonlandı ve hasta dışarıya çıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum.

"Doktor Hülya'nın beyanlarını kabul etmiyorum"

Muayene odasının kapısının hiçbir şekilde kilitli olmadığını da söyleyen Dr. Ufuk S., “Hasta istediği zaman dışarıya çıkabilir ya da yakını içeriye girebilir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir olay ile karşılaşmadım. Adli ve idari soruşturma geçirmedim. Hakkımda beyanda bulunan Dr. Hülya K., geçmiş dönemde hocalığımı yapan bir doktordur. Zamanında kendisinin asistanı olarak çalıştım. Bu dönem içerisinde zaman zaman ters düştüğümüz ve idari olarak birbirimiz hakkında suçlamalarda bulunduğum bir doktordur. Doktor Hülya'nın beyanlarını kabul etmiyorum.” dedi.