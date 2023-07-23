Muğla'da çukur oluşan yola cip düştü
DHA

Muğla'da ilginç bir kaza yaşandı.

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yolun altından geçen ana isale hattında patlama meydana geldi.

Cip, çukura düştü

Patlaktan akan su, caddeyi göle çevirdi. Patlamayla oluşan dev çukura ise bir cip düştü.

Cip sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Cip, çekici ile çukur içerisinden çıkarıldı.

Onarım çalışması başlatıldı

Araçta hasar oluşurken, patlamadan dolayı su kesintisi meydana geldi. Bölgeye ulaşan ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.

Muğla'da cip, patlayan isale hattına düştü #1
Muğla'da cip, patlayan isale hattına düştü #2