Muğla'da çukur oluşan yola cip düştü Ana isale borusunun patlaması sonucunda oluşan çukura, bir cip düştü. Şoför yara almadan kurtarılırken, cip de çekici ile çıkarıldı.

DHA Muğla'da ilginç bir kaza yaşandı. Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yolun altından geçen ana isale hattında patlama meydana geldi. Cip, çukura düştü Patlaktan akan su, caddeyi göle çevirdi. Patlamayla oluşan dev çukura ise bir cip düştü. Cip sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Cip, çekici ile çukur içerisinden çıkarıldı. Onarım çalışması başlatıldı Araçta hasar oluşurken, patlamadan dolayı su kesintisi meydana geldi. Bölgeye ulaşan ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.