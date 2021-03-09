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    Muğla'da darbederek öldürme olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

    Darp sonrası hastane önüne bırakılan kişinin ölümünün ardından polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ayrı bir dava dosyası ortaya çıktı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:06
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    Muğla'da darbederek öldürme olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

    Aralarında alacak verecek meselesi olduğu Mustafa Ümit Tekmanlı'yı (41) Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedip ölümüne sebep oldukları ileri sürülen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

    3 ZANLI TUTUKLANDI

    Sağlık kontrolünden geçirilen U.K, O.İ, S.K, C.E ve K.K, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.K, C.E. ve K.K. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    Muğla da darbederek öldürme olayına karışan 3 zanlı tutuklandı #1

    AYNI DOSYADA YARGILAMA ÇIKTI

    Olayın ardından yapılan incelemelerde öldürülen Mustafa Ümit Tekmanlı ile şüpheli olarak yakalanan C.E’nin, dolandırıcılık suçundan aynı dosyada Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir süre tutuklu olarak yargılandıkları öğrenildi.

    Muğla da darbederek öldürme olayına karışan 3 zanlı tutuklandı #2

     

    EV VE ARABA ALMA VAADİ İLE DOLANDIRICILIK

    Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 7 sanıklı dolandırıcılık davasında, maktul Tekmanlı ve şüpheli C.E’nin, 10’a yakın vatandaşı ev ve araba alma vaadi ile dolandırdıkları iddiasıyla yargılamalarının sürdüğü öğrenildi.

    Muğla da darbederek öldürme olayına karışan 3 zanlı tutuklandı #3

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