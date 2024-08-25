Muğla'da denizde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi Adaburnu Periliköşk yakınlarında serinlemek amacıyla denize giren 35 yaşındaki M.T. ve 24 yaşındaki Mehmet Galip Akgün, bir anda akıntıya kapıldı.
Yüzme bilmedikleri öğrenilen M.T. akıntıdan kurtulmayı başarırken, Akgün hızla denizin dibine çekildi.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 24 yaşındaki genci denizden çıkarttı.
KURTARILAMADI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, boğulma tehlikesi geçiren M.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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