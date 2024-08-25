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Muğla'da denizde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Muğla'da denizde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti Datça ilçesinde arkadaşı ile birlikte serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan 24 yaşındaki Mehmet Galip Akgün hayatını kaybetti.