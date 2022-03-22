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- Muğla'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor
Muğla'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor
- AA
- 22.03.2022 - 17:03
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firması denize kaçak hafriyat döktü.
Belediye ekipleri ceza olarak firmanın çalışma iznini iptal etti.
İzinlerin geri verilmesi için hafriyatın temizlenmesi istedi.
FİRMA TEMİZLİĞE BAŞLADI
Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisine dökülen kaçak dolgu, iş makineleri ve kamyonlarla toplanıyor.
Çalışma, bahse konu firma tarafından yapılırken, temizliğin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.
Bodrum Belediyesi ekipleri bu süreçte alanda rutin kontrol ve denetim gerçekleştiriyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İlçede 17 Mart'ta, denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesilmiş, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edilmişti.