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    Muğla'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor

    Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken inşaat firması çalışma iznini geri alabilmek için hafriyatı temizliyor.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:03
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    Muğla'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firması denize kaçak hafriyat döktü.

    Belediye ekipleri ceza olarak firmanın çalışma iznini iptal etti.

    İzinlerin geri verilmesi için hafriyatın temizlenmesi istedi.

    FİRMA TEMİZLİĞE BAŞLADI

    Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisine dökülen kaçak dolgu, iş makineleri ve kamyonlarla toplanıyor.

    Çalışma, bahse konu firma tarafından yapılırken, temizliğin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

    Bodrum Belediyesi ekipleri bu süreçte alanda rutin kontrol ve denetim gerçekleştiriyor.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Konuyla ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İlçede 17 Mart'ta, denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesilmiş, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edilmişti.

    Muğla da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor #1

    Muğla da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor #2

    Muğla da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor #3


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