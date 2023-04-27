Muğla'da deprem yardımlarını evine götüren kadın serbest kaldı Milas'ta, depremzedeler için toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan, yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

6 Şubat deprem felaketlerinden sonra başlayan yardım seferberliğinde olumsuzluklar da yaşanıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

Polis tarafından 'hırsızlık ve güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla dün gözaltına alınan F.T., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.