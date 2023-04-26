Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü Milas'ta, depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadın, toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinden sonra başlayan yardım seferberliği devam ediyor.

Bu iyilik seferberliği devam ederken zaman zaman olumsuzluklar da yaşanıyor.

Görevli toplanan yardımları evine götürdü

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

Yardım malzemeleri evde bulundu

F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

Görevli kadın gözaltına alındı

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.