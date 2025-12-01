Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın yaralandı

- Yeşilyurt Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan kadın yaralandı.
- İtfaiye ekipleri, kadını kurtararak ambulansa teslim etti.
- Yaralı kadın, hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkun dolu anlar...
Yelişyurt mahallesinde tarlada çalışan traktörün devrilmesi sonucu traktörün üzerindeki kadın devrilen traktörün altında kaldı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri traktörün altında kalan kadını bulunduğu yerden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.