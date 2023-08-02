İHA
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında feci bir kaza yaşandı.
Sürücü, seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş, araç ile beton direk arasında kaldı.
Ayağı koptu
Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan yayanın ayağı koptu.
Hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri ise kazanın ardından soruşturma başlattı.