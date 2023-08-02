Muğla'da direk ile araç arasında kaldı: Bacağı koptu Yatağan ilçesinde araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu.

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İHA

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında feci bir kaza yaşandı.

Sürücü, seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş, araç ile beton direk arasında kaldı.

Ayağı koptu

Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan yayanın ayağı koptu.

Hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri ise kazanın ardından soruşturma başlattı.