Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çocuk bulundu Muğla Marmaris'te Rus bir ailenin 12 yaşındaki oğulları öğleden sonra yürüyüşe çıktığı otele dönmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri kayıp çocuğu ormanlık alanda yürürken buldu.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi'nde bir otelde konaklayan Rus ailenin çocuklarının kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Marmaris Merkez Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, 'Doğa yürüyüşüne çıkıyorum diyerek saatlerdir haber alınamayan 12 yaşındaki A.E.'yi yaptıkları 1 saatlik arama ile buldu.

Jandarma ekipleri kayıp çocuğu ailesine teslim etti.

AİLEDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Yaklaşık 4 saat kayıp olan çocuk bulunduğunda bu kadar uzun yürüdüğünü fark etmediğini ifade ederken telaşlı ailede oğullarına sağ salim kavuşturdukları için jandarma ve aramaya katılan AFAD ekiplerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)