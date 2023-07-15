Muğla'da dolum tesisindeki patlamada 1 işçi öldü
DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde saat 09.00'da meydana geldi.

Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Muğla'da dolum tesisindeki patlamada 1 kişi öldü

Patlamanın nedeni gaz kaçağı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

Nur Hayat Karataş'ın bir yıl önce İsmail Karataş ile evlendiği öğrenildi.