Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk bulundu

İHA
Sarı taksiler sık sık olumsuz haberlerle gündeme geliyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir'den ticari taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler belirlenen taksiyi Menteşe uygulama noktasında durdurdu.
Takside narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputuna saklanmış 1 kilo skunk ele geçirildi.
Taksici C.Ö. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.