Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk bulundu
İHA

Sarı taksiler sık sık olumsuz haberlerle gündeme geliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir'den ticari taksiyle getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler belirlenen taksiyi Menteşe uygulama noktasında durdurdu.

Takside narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputuna saklanmış 1 kilo skunk ele geçirildi.

Taksici C.Ö. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk bulundu
Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk bulundu