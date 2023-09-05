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Muğla'da düşen şimşekler 1 günde 36 yangına sebep oldu Abone Olun

Muğla'da düşen şimşekler 1 günde 36 yangına sebep oldu Kentte orman ve makiliklere düşen yıldırımın ardından 36 noktada çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Türkiye'de yaşanan doğal afetlerle mücadele sürüyor... Kurak geçen yaz aylarında yangınların ardı arkası kesilmedi. Yaşanan yangınlara karşı mücadeler sürerken son olarak Muğla'da yangınlar zor anlar yaşattı. Muğla'nın Marmaris ilçesi başta olmak üzere, kentte gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. 36 alanda yangın çıktı Bunun ardından dün sabah saatlerinden itibaren Muğla bölgesinde çeşitli noktalara yıldırım düştü. Marmaris'e 9'u düşen yıldırımlar, kent genelinde toplam 36 maki ve orman yangınına neden oldu. Havadan ve karadan müdahale edildi Marmaris'te, yıldırımla çıkan yangınların en büyüğünde 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri kara ve havadan müdahale etti. Bazı noktalara karadan ulaşım olmadığı için kara unsurları, denizden balıkçı tekneleriyle bölgeye taşındı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. "36 adet yıldırım kaynaklı yangın söndürüldü" Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.09.2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, Ormanın Kahramanları 36 adet yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü, ellerinize sağlık." ifadesini kullandı.

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