Muğla'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi Muğla'da genellikle öğrencilerin gittiği bir eğlence mekanına ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bölgedeki Serkan Çoşgun'a ait eğlence mekanına kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı.

Yaya olarak gelen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mekanın camına 3 kurşun isabet etti.

Polise de ateş etti

Bölgede bulunan sivil polisler havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

Bunun üzerine saldırgan hedef gözetmeksizin bu kez de polislere ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)