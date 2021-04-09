Muğla’da el yapımı 800 litre şarap ele geçirildi

KOM ekipleri sahte alkol satışı yapan şahısları uzun süreli takiple yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan araçlarda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından sahte alkol ticareti yapan ve üretenlere göz açtırmadı.

KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan saha çalışmalarında M.A.K isimli şahsın sahte alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polise yakalanmamak için taşıma ve satışları inşaat malzemelerinin altında aracına yaptırdığı özel bölmede gizlediği, pet şişe ve bidonlarda taşıdığı tespit edildi.

TAKİBE ALINDI

Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, belirlenen aracı uzun süreli takibe aldı.

Takip neticesinde araç trafikte kontrollü bir şekilde durduruldu. Arama yapılan araçta özel bölmede gizlenmiş sahte rakı ve el yapımı şarap ele geçirildi.

2 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüpheliye ait 2 adrese de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Toplamda 800 litre el yapımı şarap ve 55 litre sahte rakı ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.