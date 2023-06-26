Muğla'da elektrik direğine çarpan araçtaki baba öldü kızı ağır yaralandı Bodrum ilçesinde, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bilal Şahan (51) yaşamını yitirirken, yanındaki kızı Meryem Şahan (18) ise yaşamsal fonksiyonlarını kaybetti.

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bilal Şahan’ın kontrolünü yitirdiği 09 S 0136 plakalı otomobil, önce çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şoför öldü kızı ağır yaralı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Bilal Şahan'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki kızı Meryem Şahan'ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Meryem Şahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bilal Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.